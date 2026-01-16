En las últimas horas fue reportado un nuevo ataque con arma de fuego que dejó el saldo de un hombre sin vida en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Luis Felipe Huertas Arias, de 22 años, natural de Venezuela, quien se ganaba el sustento diario bajo el oficio de mototaxista.

El homicidio se registró en la calle 16 con carrera 3, del barrio Santo Domingo, cerca de la Terminal de Transportes de la municipalidad fronteriza.

La información preliminar da cuenta de que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar. El que hacía las veces de parrillero descendió del vehículo, se le acercó a su objetivo y le propinó varios balazos a la altura de la cabeza y tórax, para luego huir junto a su cómplice que lo esperaba.

Por su parte, el baleado fue trasladado a un centro asistencial, sin embargo, los galenos en turno indicaron que ya no tenía signos vitales.

El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad de establecimientos aledaños al lugar del homicidio, imágenes que están en manos de los investigadores de la Sijín y Sipol de la Policía para dar con la captura de los responsables y tratar de establecer los móviles del ataque.