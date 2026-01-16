Un joven perdió la vida en un nuevo atentado sicarial perpetrado en las últimas horas en el perímetro del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima fue identificada como Carlos José Rumbo Moya, de 21 años de edad, quien era conocido entre familiares y amigos como ‘Wilky’, hijo del reconocido Jumbón.

El homicidio se registró en la tarde de este jueves 15 de enero, en la calle 2, frente al cementerio del barrio La Floresta.

La información preliminar da cuenta que, hasta el lugar en mención, llegaron dos individuos en una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades y huyeron del lugar.

En el lugar fue hallado al lado del cadáver, un panfleto que dice “EGC Limpieza Social”, donde se atribuiría el homicidio el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

Los actos urgentes e inspección judicial fueron realizados por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín de la Policía de La Guajira, quienes de igual manera iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y la captura de los responsables.