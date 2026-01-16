En zona rural de Dibulla, La Guajira, uniformados de las tropas de la Décima Brigada del Ejército desactivaron dos vehículos cargados con explosivos que habrían sido dejados por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en medio de la persecución que adelantan las autoridades en contra de alias Nain, líder del grupo y buscado por una masacre en Maicao, por quien se ofrecen 500 millones de pesos.

De acuerdo con el Ejército, los vehículos fueron destruidos en el lugar de los hechos de manera controlada por el equipo de Explosivos y Demoliciones tras el combate contra el frente Javier Cáceres y “presuntamente serían utilizados para realizar acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública”.

Vale mencionar que el pasado miércoles, grupos especiales de la misma brigada realizaron un operativo en contra del grupo armado ilegal en el departamento de La Guajira.

La diligencia judicial se registró en compresión del corregimiento de Mingueo, área rural del municipio Dibulla.

EL HERALDO conoció que durante las acciones hostiles, se dio la incautación de material de guerra, de intendencia y comunicaciones, además de víveres.

La información preliminar, da cuenta que no se presentaron bajas por parte de las tropas militares y al parecer por parte del grupo armado, mejor conocido como los Pachenca, aunque no se descartan debido a que aún se encuentran en las respectivas verificaciones.

Este medio de comunicación logró conocer qué se dio un enfrentamiento de encuentro entre las tropas militares e integrantes del frente ‘Javier Cáceres’.

De igual manera, que en el lugar se encontraban el ‘narcoinfluencer’ Andrés Pérez Toncel, alias Naín o el ‘Bendito Menor’, y Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebesita, en compañía de más de 15 individuos, quienes lograron escapar.

Hace un par de días, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una reunión extraordinario de Seguridad en el municipio de Maicao, reiteró la recompensa de hasta $500 millones, por información que permita la captura del primero en mención, quien funge como cabecilla en el departamento de La Guajira, relacionado en una supuesta amenaza vía redes sociales al presidente de la República, Gustavo Petro.

En su momento, fuentes extraoficiales indicaron que la compañera sentimental de alias Naín, conocida como ‘La Bebecita’, habría sido dado de baja en el combate, al igual que un hombre de confianza del cabecilla y narcoinfluencer, sin embargo, la entidad militar le reveló a este medio de comunicación, que no se habrían presentado bajas por parte y parte.