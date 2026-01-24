Más detalles se conocen alrededor del hecho criminal registrado en la noche de este viernes 23 de enero en el sector de Tres de Mayo, en Galapa, en el cual perdió la vida Víctor Hugo Acosta Mercado, exmiembro de la Policía Nacional y nativo del municipio de Baranoa.

Testigos manifestaron que todo sucedió a eso de las 6:30 de la tarde, cuando la víctima se transportaba un vehículo Suzuki y fue atacado a tiros por pistoleros en moto, justo en la entrada de una tienda de abarrotes.

La Policía Metropolitana detalló que la víctima fatal llegó al negocio de razón social ‘El Oriente Antioqueño’, al parecer, a comprar cervezas y allí fue “abordado por un sujeto vestido de negro, quien se movilizaba en una motocicleta tipo NKD, color negro, y sin mediar palabra acciona un arma de fuego, ocasionándole varias heridas de gravedad”. Al menos tres balazos hicieron blanco en la humanidad de Acosta Mercado, lo cual provocó su muerte en el mismo lugar de los hechos.

Con el paso de los minutos, investigadores recibieron información de testigos que señalaron que la víctima se desplazaba en el automotor de placas JGK-185, en compañía de dos personas más, pero estas no fueron identificadas.

Luego se estableció por fuente judicial que Acosta Mercado había sido retirado de la Policía Nacional, teniendo el grado de subintendente y que su última unidad laborada fue en el departamento de La Guajira.

Así mismo, en medio de las pesquisas, se determinó que el ex uniformado fue vinculado en el pasado a una investigación de la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en la denominada estructura criminal ‘Los 40’, la cual se organizó luego de la desmovilización de las Autodefensas y que tenía como principal cabecilla a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, hoy escogido por el Gobierno Petro como mediador en temas de paz.

Cabe señalar que la banda ‘Los 40’ estuvo integrada por miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios del CTI de la Fiscalía y desmovilizados de las AUC.

A Acosta Mercado le figuraban dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, por concierto para delinquir y cohecho propio.

Por medio de entrevistas de uniformados a allegados de la víctima fatal se conoció que esta, presuntamente, trabajaba en el grupo de vigilancia de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la desaparecida empresaria del chance Enilse López.