Una nueva masacre se registró en la madrugada de este lunes 19 de enero, en el norte del departamento del Cauca. Esta vez fueron asesinadas cuatro personas en zona rural del municipio de Padilla.

De acuerdo a las autoridades, el hecho, al parecer, estaría relacionado con disputas de pandillas que delinquen en la zona y que tienen conflictos con bandas criminales de otros municipios, sin embargo, ninguna de las víctimas estaría vinculada a esta problemática.

Según testigos, hombres armados irrumpieron en las viviendas de las víctimas, en el corregimiento de El Chamizo, disparando contra todas las personas que se encontraban en el interior.

Por su pare, la alcaldesa de Padilla, Aidé Romero, señaló que: “A los que mataron todos eran inocentes, gente buena. Uno de ellos estaba pensionado ya, y su hijo era un trabajador. El otro era mayordomo en cabaña y el último muchacho era discapacitado, no era de andar en nada malo, él cuidaba ganado de las fincas de por ahí“.

La alcaldesa agregó: “Las víctimas no tenían nada que ver con esa joda de los jóvenes que están metidos en problemas. Muy duro, Dios mío, la violencia de estos muchachos. Desde hace rato tienen esa disputa y aunque ya se había hablado siguió, hasta que llegó a pasar esto”.