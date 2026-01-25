Un hombre y su hijo murieron tras la detonación de un artefacto explosivo en zona rural del municipio de Pailitas, al sur del departamento del Cesar. El hecho se registró en la noche del pasado sábado 24 de enero y generó zozobra entre los habitantes del sector, quienes alertaron a la Policía Nacional.

En horas de la mañana de este domingo 25 de enero, unidades de la Policía hicieron presencia en el lugar, donde hallaron un vehículo completamente destruido como consecuencia de la explosión.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió sobre la vía terciaria que comunica el corregimiento de Las Vegas con el municipio de Pailitas. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Arévalo, reconocido comerciante de la región, y su hijo Juan Diego Arévalo, estudiante de Psicología. Ambos eran oriundos de Ocaña, Norte de Santander.

Cortesía

Hasta el momento, la Policía Nacional y el Ejército Nacional adelantan las investigaciones para establecer lo sucedido y manejan dos hipótesis. La primera señala que las víctimas se movilizaban por el sector y habrían activado accidentalmente un artefacto explosivo instalado en la vía, presuntamente en un campo minado. La segunda hipótesis plantea que el vehículo habría tenido una carga explosiva, en lo que sería un ataque dirigido contra padre e hijo. El caso continúa siendo materia de investigación.

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, informó que unidades policiales se encuentran en la zona con el apoyo de la Décima Brigada Blindada, con el fin de esclarecer los hechos.

“De manera preliminar se presume que la explosión se dio dentro del vehículo; sin embargo, los expertos en explosivos de la Policía Nacional y el Ejército adelantan las diligencias correspondientes para determinar con exactitud lo ocurrido”, señaló el funcionario. Asimismo, indicó que desde el Gobierno departamental se continúa solicitando al Ministerio de Defensa el aumento del pie de fuerza y mayores acciones que permitan contrarrestar el accionar de los grupos armados en esta zona del país.

Por su parte, la Personería Municipal de Pailitas condenó el atentado y solicitó celeridad en las investigaciones. “Desde esta institución se solicita a las autoridades competentes —Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Fuerza Pública— investigar de manera pronta y diligente este acto que consterna a toda la comunidad. Asimismo, se exhorta al fortalecimiento de la presencia institucional en la zona rural y a la implementación de medidas de protección efectivas para la población”, indicó la entidad en un comunicado.

Cortesía

La Personería también expresó sus condolencias a los familiares de Óscar y Juan Diego Arévalo por esta irreparable pérdida.

Entre tanto, la Primera División del Ejército Nacional informó que el ataque es atribuido de manera preliminar al frente Camilo Torres Restrepo, del ELN, y que, según esa institución, habría estado dirigido contra integrantes de la Fuerza Pública que adelantan operaciones de control territorial y protección de activos estratégicos en la región.

“Este crimen constituye una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos”, señaló el Ejército, que agregó que, en coordinación con autoridades departamentales y locales, se reforzó el dispositivo operacional para dar con los responsables del hecho.