Las autoridades de la fuerza pública continúan analizando e investigando el hecho registrado en el municipio de Pailitas, sur del departamento del Cesar, donde tras la detonación de un artefacto explosivo instalado por el ELN, perdieron la vida de manera atroz, Óscar Arévalo y su hijo Juan Diego, ambos oriundos de Ocaña, Norte de Santander.

Lea más: Padre e hijo murieron tras detonación de artefacto explosivo en Pailitas, Cesar

El comandante de la Décima Brigada del Ejército Nacional, general Ricardo Hernández, manifestó que las víctimas no tenían ningún vínculo con estructuras criminales. Se desplazaban en un automóvil Aveo, al parecer, realizando diligencias personales ya que eran reconocidos finqueros de la zona.

En el caso de Juan Diego Arévalo, actualmente era estudiante de psicología y también se dedicaba a los negocios familiares.

“Tenemos una hipótesis; el ELN en esa región extorsiona a los finqueros, lo que podría ser una retaliación por no pago de vacunas extorsivas. En este momento unidades del Ejército hacen presencia en el lugar, ya que por ese sector se presenta un fenómeno fuerte de robo de hidrocarburos por parte del ELN, el cual es empleado en la cadena de producción del narcotráfico en el Catatumbo y el sur de Bolívar en tareas de extracción ilícita de yacimiento minero”, explicó el comandante.

Ver más: Un muerto y dos heridos en accidente de moto en Chimichagua, Cesar

Indicó que la carga explosiva fue a través de 30 kilos de explosivos, la cual fue activada por medio de un cable maniobrado por un ‘terrorista’, quien estaría muy cerca de donde quedaron los cuerpos desmembrados de padre e hijo.

Asimismo el alto oficial manifestó que tenían mucho tiempo que no veían un ataque terrorista de esa magnitud, y que los fallecidos ya habían sido víctimas del ELN.

“No podríamos decir que el hecho fue una casualidad, porque cuando se utiliza un cable de mando es porque el terrorista tiene el control de la situación, sabe cuándo activarlo. Estamos ante un acto totalmente planeado, con conciencia plena de lo que se estaba haciendo por parte de esa organización criminal”. Manifestó el comandante de la Décima Brigada Blindada.

Lea también: Masacre en la vía Cesar-Norte de Santander: tres hombres fueron hallados con impactos de bala

De igual manera puntualizó que siguen las operaciones militares en el sector, principalmente en la zona donde está el poliducto Pozos Colorados, por el frecuente hurto de hidrocarburos.

‘Una barbarie’

En el municipio de Pailitas no salen del asombro al saberse cómo terminaron los cuerpos de los fallecidos. El personero municipal, José Mario Meneses Duarte, indicó que se llevó a cabo un consejo de seguridad con la presencia de todas las autoridades, en el cual se analizaron todas las hipótesis y quedó en manos del Ejército Nacional tomar acciones precisas y evitar futuros incidentes.

“En el municipio de Pailitas existen varias alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, pero para un hecho de esta naturaleza no la hay. Los familiares de las víctimas manifestaron no tener ningún tipo de amenazas, por ello, circulaban sin ningún tipo de restricciones por esa zona, incluso en horas de la noche”, indicó el funcionario.

No olvide leer: Minsalud realizó seguimiento integral al Hospital Rosario Pumarejo de López

Las autoridades municipales al momento desconocen si hay desplazamiento de los habitantes de la vereda donde se presentó el atentado terrorista, sin embargo, hay una tensa calma y conmoción, por lo que piden mayor acompañamiento del Ejército Nacional.