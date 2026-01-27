Tras el secuestro de Jhomar Erley Mejía García, administrador de la tienda ‘Bambú’ y otra serie de situaciones en materia de seguridad en Maicao, las autoridades locales convocaron a un Consejo de Seguridad Extraordinario en el que trataron el fortalecimiento de las acciones institucionales encaminadas a enfrentar las estructuras delincuenciales que hoy afectan la tranquilidad del comercio y de las familias del municipio.

Como parte de las acciones que se mantienen vigentes, el alcalde Miguel Aragón, reiteró la recompensa de hasta $100 millones, para quien suministre información veraz que permita ubicar y rescatar con vida al comerciante secuestrado en la noche del sábado 24 de enero, entre los barrios Ovidio Mejía y Torre de La Majayura.

Se conoció que gracias a la información suministrada oportunamente por la ciudadanía, al uso de herramientas tecnológicas y a labores de inteligencia, las autoridades lograron identificar la ruta utilizada por los delincuentes en el secuestro del joven tendero.

Actualmente, se cuenta con información relevante que permitió individualizar a varios de los presuntos responsables, datos que ya reposan en poder de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial, avanzando en el proceso investigativo con miras a las capturas y al rescate con vida de la víctima.

Por otro lado, el mandatario local recordó que el fin de semana se anunció una recompensa de hasta $200 millones para quien entregue información que conduzca a la captura de los cabecillas de las estructuras delincuenciales dedicadas a la extorsión en el municipio de Maicao, incentivo que continúa plenamente vigente dentro de la estrategia de lucha frontal contra el crimen.

Frente a los panfletos y mensajes intimidatorios que circulan en redes sociales, el alcalde señaló que se trata de acciones de amedrentamiento promovidas por pequeños grupos delincuenciales, algunos de ellos incluso operando desde centros de reclusión. En este contexto, recordó que desde el fin de semana pasado se dispuso el refuerzo de la presencia policial y militar en los sectores mencionados en dichos panfletos, medida que se mantiene, se fortalece y se amplía, sin descuidar otros puntos estratégicos del municipio, como parte de un plan integral de control territorial y reacción inmediata.

Con el apoyo del Ejército Nacional, continúan los patrullajes motorizados permanentes, con capacidad de respuesta rápida en barrios, calles, entradas y salidas de Maicao, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y contener cualquier accionar criminal.

Finalmente, en materia de prevención y orden público, la Administración Municipal ratificó la decisión, incluidas las lideradas por la Casa de la Cultura. Solo se permitirán cancelar temporalmente las actividades institucionales y culturales al aire libre en espacios cerrados donde se pueda garantizar plenamente la seguridad. De igual manera, se mantiene la determinación de no autorizar actividades de carnaval en espacios abiertos, priorizando la protección de la vida y la tranquilidad ciudadana.