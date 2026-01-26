Un nuevo atentado sicarial cobró la vida de un hombre y dejó a otro gravemente herido en el área rural de la capital del departamento de La Guajira.

La víctima fatal no ha sido identificada por las autoridades. Por su parte, el herido responde al nombre de Alex Quintero, quien al parecer reside en el barrio San Agustín, en el municipio de Fonseca.

El crimen se registró en la mañana de este lunes, en un sector conocido como Pozo García, sobre la vía que comunica a Tomarrazón con La Gloria, en jurisdicción del distrito de Riohacha.

Según la información preliminar, los dos hombres fueron interceptados por sujetos que les dispararon indiscriminadamente y huyeron.

Los proyectiles le causaron la muerte en el acto al no identificado, mientras que al lesionado lo auxiliaron moradores del sector y minutos después fue trasladado a una ambulancia hasta un centro asistencial de Riohacha, donde permanece bajo observación médica.

La inspección judicial fue realizada por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía, que trasladó el cadáver a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación. De igual manera, investigadores adelantan las labores para dar con la captura de los responsables y tratar de establecer los móviles.