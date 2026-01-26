Mediante dos diligencias de registro y allanamiento, personal de la Seccional de Investigación Criminal, en un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, capturaron a tres personas en el distrito de Riohacha, La Guajira.

Como resultado de estos procedimientos judiciales, se logró la incautación de sustancias estupefacientes y elementos utilizados para su dosificación y comercialización: 800 gramos de marihuana, 200 gramos de base de coca y 164 dosis de bazuco.

Según la Policía, las personas capturadas presuntamente integraban un Grupo Delictivo Común Organizado que, bajo la modalidad de “outsourcing criminal”, ejercían el control sobre el tráfico de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con las investigaciones, estos individuos serían los encargados de almacenar, dosificar y expender sustancias estupefacientes en el sector de la Comuna 5 de la capital del departamento.

Los elementos materiales probatorios obtenidos permitirán robustecer los procesos investigativos que se adelantan contra esta estructura criminal.

Al respecto, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, señaló que, “estos resultados hacen parte de una ofensiva permanente contra el narcotráfico en Riohacha. Seguiremos adelantando operaciones articuladas con la Fiscalía General de la Nación para desarticular estructuras criminales que afectan la seguridad y la tranquilidad de nuestras comunidades”.