En desarrollo de operaciones militares conjuntas con la Armada de Colombia y en coordinación con la Policía Nacional, tropas del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea N.° 1, de la Décima Brigada del Ejército, incautaron 132 paquetes de marihuana que eran transportados en una lancha por el mar Caribe.

El cargamento pertenecería al frente Javier Cáceres del Grupo Armado Organizado (GAO) los Pachenca, también conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y tendría un valor en el mercado exterior de 1.000 millones de pesos aproximadamente.

En la operación también fueron incautadas ocho canecas con gasolina y cuatro dispositivos GPS, usados para orientarse por las rutas ilegales de movilidad sobre aguas marítimas.

Cabe resaltar que en coordinación con la Armada y la Policía Nacional, fue destruida de manera controlada la lancha en la cual era transportada esta sustancia psicoactiva.

Con este resultado, la Décima Brigada ratifica su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico, principal fuente de financiamiento de este grupo armado que delinque en la zona norte del país.

Las operaciones militares ofensivas continúan de manera sostenida en los departamentos de La Guajira y Cesar, con el objetivo de brindar seguridad a la población civil.