Con el propósito de contrarrestar el homicidio selectivo y el narcomenudeo de estupefacientes en el Distrito de Riohacha, unidades de la Seccional de Investigación Criminal, el Grupo GAULA de la Policía en coordinación con el CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional, adelantaron allanamientos y registros en el sector del barrio Siete de Agosto.

Lea: Con recompesa de $200 millones, las autoridades de Maicao buscan dar con el paradero de alias Rafita

En el procedimiento no se registraron capturas, sin embargo, las autoridades resaltaron que realizaron la incautación de un revólver calibre 38, al igual que municiones, siete celulares, cámaras de vigilancia, dos panelas de marihuana y elementos para la dosificación de este estupefaciente.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, el inmueble allanado presuntamente era utilizado por una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y a la comisión de homicidios selectivos en la modalidad de sicariato, funcionando además como punto de almacenamiento de armas de fuego y sustancias ilícitas, las cuales eran dosificadas y comercializadas en el mercado local.

Lea: Disputa entre los Pachenca y Clan del Golfo aterra a La Guajira

Al respecto, el comandante de la Policía en La Guajira, coronel Salomón Bello Reyes, manifestó: “Este resultado hace parte de las acciones articuladas que venimos adelantando con la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares para afectar de manera directa a las estructuras criminales que generan violencia en Riohacha. Continuaremos intensificando los operativos con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos.”