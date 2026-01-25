A un fenómeno de criminalidad organizada en disputa le atribuyen las autoridades la ola de homicidios, bajo la modalidad de sicariato, que azota al departamento de La Guajira en un lapso de al menos 15 días, hechos que han generado preocupación y temor en la ciudadanía.

Un total de 33 homicidios se han registrado en los primeros 23 días del año 2026, con el distrito de Riohacha encabezando la lista con 13 homicidios; le siguen Maicao con 11 y San Juan del Cesar con cinco. Los demás se los reparten: Fonseca con dos, Barrancas, Uribia y Albania con un homicidio en cada municipio.

Al respecto de la violencia desbordada, el secretario de Gobierno departamental, Misael Arturo Velásquez Granadillo, indicó que estos hechos no se deben al incremento de violencia social generalizada, ya que en el análisis de los casos, en articulación con la Policía Judicial, con la Fiscalía, el Ejército Nacional, “muestra que en una alta proporción las víctimas registran antecedentes judiciales”, explicó.

Agregó que esto confirma que se trata de un conflicto entre estructuras delincuenciales por control de economías ilegales. “Estamos ante un reacomodo criminal típico cuando el Estado intensifica acciones de control a estructuras y cabecillas que afecta la renta ilegal”.

Por otro lado, el jefe de la cartera de Gobierno en el departamento expresó que estos escenarios suelen generar picos de violencia que deben ser contenidos con intervenciones focalizadas y sostenidas y no con medidas generalizadas.

Ante las acciones que se van a implementar para contrarrestar estos hechos, se han realizado varios consejos de seguridad, en los que se han determinado unos pilares especiales que se basan en focalización territorial, inteligencia interinstitucional, judicialización efectiva complementada con presencia institucional y acciones preventivas que buscan no solo reducir cifras, sino romper la capacidad de operación de las estructuras para garantizar la estabilidad y seguridad ciudadana.

En cuanto a los operativos que se vienen realizando en los últimos días, la Policía reveló que lograron la incautación de más de 41 armas de fuego, 104 capturas en flagrancia, seis por orden judicial, 10 motocicletas recuperadas, un vehículo recuperado y 26 armas cortopunzantes incautadas, retiradas de las calles para prevenir hechos que afecten la integridad de los ciudadanos.

El coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira, dijo que “estas armas de fuego incautadas se encuentran en labores investigativas para determinar si están relacionadas con hechos de afectación a la vida”.

Agregó que “se están proyectando actividades y procesos investigativos con la Fiscalía General de la Nación en compañía del Ejército Nacional, las cuales van a minimizar el accionar delictivo”.

De igual manera, el alto oficial finalizó diciendo que continúan invitando a la comunidad y a todo el departamento para que denuncien, para que oportunamente se puedan producir las capturas de los criminales.

Todo se inició con la masacre perpetrada en Maicao

La muerte de cinco jóvenes y dos más heridos el pasado 9 de enero en el municipio de Maicao, La Guajira, dio inicio a la ola de violencia en el arranque del 2026. Un vídeo que circuló en redes sociales, en el que un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados identificándose como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, causó conmoción por el anuncio de una limpieza social en el municipio.

Ante esto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si dicha masacre tendría la autoría de este grupo armado organizado (GAO), también conocido como los Pachenca, con igual injerencia en el Magdalena.

El Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Policía y Fiscalía, iniciaron un despliegue en zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para dar con la captura de sus máximos cabecillas, a los que señalan como los causantes de los homicidios perpetrados en los últimos días en el departamento.

Captura de video Se han realizado varios consejos de seguridad ante la ola de homicidios registrados en los últimos días en el departamento.

Disputa de grupos armados

En declaraciones posteriores al consejo de seguridad extraordinario realizado en el Comando de Policía de La Guajira, el alcalde de la capital del departamento, Genaro Redondo Choles, reveló que la seguidilla de homicidios registrados en los últimos días en Riohacha obedece a una posible disputa entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia; en el mismo orden, los Pachenca y Clan del Golfo.

“Nosotros somos conscientes de que hoy existen unas disputas entre grupos al margen de la ley, que no solo están sucediendo en Riohacha y el departamento de La Guajira, por eso es muy importante el acompañamiento y actuar con contundencia”, expresó el burgomaestre.

Cortesía Se han realizado varios consejos de seguridad ante la ola de homicidios registrados en los últimos días en el departamento.

Acciones de seguridad

Durante la reunión más reciente, las autoridades definieron acciones concretas para fortalecer la seguridad ciudadana en todo el Distrito, con especial énfasis en la preparación del carnaval y la protección de líderes sociales.

Entre las principales conclusiones, y por disposición de la Administración distrital, acordaron el inicio de operativos y patrullajes desde las 6:00 de la tarde en toda la ciudad, como medida preventiva para mejorar el control territorial y la capacidad de respuesta de las autoridades.

En la jornada, la Alcaldía solicitó, además, mantener los patrullajes conjuntos entre el Ejército y la Policía, tanto en la zona urbana como rural, con el fin de garantizar presencia permanente de la fuerza pública y mayor tranquilidad para las comunidades.

El mandatario también anunció que la Administración distrital emitirá un decreto con medidas especiales de seguridad para el carnaval, ratificando su compromiso de asegurar que estas festividades se desarrollen en condiciones de orden, convivencia y protección para propios y visitantes.

Cortesía Ejército Nacional Se han realizado varios consejos de seguridad ante la ola de homicidios registrados en los últimos días en el departamento.

En el marco del consejo, el comando de Policía confirmó la asignación de 35 nuevos patrulleros para reforzar la capacidad operativa en el Distrito. Estos llegaron al inicio de esta semana a la ciudad.

De igual forma, y por solicitud de la Alcaldía en articulación con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación iniciará la recepción y atención de denuncias por amenazas contra líderes sociales, como parte de una estrategia de prevención y garantía de derechos.

De cara a la agenda del carnaval, se acordó además la realización de un encuentro con asesores y actores involucrados en la organización de los eventos, quienes participarán activamente en las acciones de seguridad orientadas a proteger a los asistentes.

Acciones contra los Pachenca

El Ejército Nacional, en su lucha frontal contra el grupo armado organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACNS), mejor conocido como los Pachenca, desplegó todas sus capacidades de guerra en zonas rurales y urbanas del municipio de Dibulla, La Guajira, zona de alta injerencia de esta estructura criminal.

Las poblaciones donde hacen mayor presencia con carros de combate, patrullajes aéreos y tropas militares del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 son los corregimientos de Palomino, Mingueo, La Punta de los Remedios y la vereda Ríoancho.

De igual manera, en la ribera del río Ancho llevaron a cabo actividades de perifoneo en el radio de acción del grupo armado organizado. Dicha labor se ejecutó con el fin de invitar a sus miembros a someterse a la justicia.

Estas acciones se vienen intensificando desde la operación sorpresa mediante bombardeos aéreos y presencia de tropas que realizaron en contra de alias Naín o ‘el Bendito Menor’, cabecilla de los Pachenca, por el cual el Gobierno nacional ofrece una recompensa de hasta $500 millones por información que conlleve a su captura.

El también ‘narcoinfluencer’ de esta estructura logró escapar junto a varios hombres de confianza de su esquema de seguridad y a la también prófuga de la justicia, su compañera sentimental, alias la Bebecita.