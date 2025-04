Actualmente el municipio de Sabanagrande se mantiene en un panorama de angustia debido al incremento de los niveles de homicidios y delincuencia en cada una de sus calles. Situación que incluso ha obligado a sus mismos habitantes a permanecer dentro sus hogares a tempranas horas de la noche por temor a ser víctimas de la delincuencia e incluso a una bala perdida.

De acuerdo con los registros de esta casa editorial, Sabanagrande registró en el 2024 ocho casos de homicidios, lo más preocupante de esta situación es que, en lo que va del presente año se han registrado 11 casos de homicidio.

Por esta razón EL HERALDO entrevistó al alcalde de Sabanagrande, Darwin Alexander Rosales Mora, quien manifestó su gran preocupación ante la alza de estos hechos de violencia.

“Alarmante la situación, un tema que nos preocupa no solamente a mí sino también a toda la población de Sabanagrande, porque en este momento todo el mundo tiene miedo, nadie sale, las calles a partir de las 9:00 de la noche están solas, antes la gente se sentaba en las puertas de las casas y pues la gente está con mucho temor, temor de recibir algún tipo de impacto de bala por equivocación o por que vaya a pasar algo cerca de donde están ellos”, expresó Rosales.

No obstante, el alcalde narró que en múltiples ocasiones logró blindar y militarizar al municipio con el apoyo de la Policía del Atlántico y el Ejército Nacional en puntos críticos de la jurisdicción con el propósito de no darle espacio a la delincuencia, pero, al parecer, no han sido suficientes los esfuerzos.

“En repetidas ocasiones ya hemos pedido el apoyo de la policía departamental, dependemos completamente del comando de la policía departamental, me he reunido varias veces con el comandante John Harvey Peña Riveros, también lo hemos hecho con el Gaula, hemos militarizado el municipio en dos ocasiones pero bueno, creo que nos hemos quedado cortos”, sentenció el alcalde.

Por esta razón, Rosales pidió a las autoridades locales, en cabeza del gobernador del Atlántico Eduardo Verano, mayor acompañamiento e inversión económica, para así poder mitigar cada uno de los vacíos que afronta el municipio de cara a las crisis, no solo de seguridad, sino también de carácter social.

“Hoy le quiero pedir el apoyo directamente a nuestro gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, a José Luque, que es el Secretario de Gobierno del Departamento del Atlántico, y elevar también a instancias nacionales, porque necesitamos en realidad el apoyo ya de parte de todos, para devolverle la tranquilidad a nuestro municipio, hemos hecho un análisis, sabemos que todo lo que está ocurriendo es algo que también es atípico en nuestro municipio y también es importante decir que el abandono en la inversión social, educativa, deportiva y cultural que ocurre en los municipios de Colombia también tienen algo de culpa, porque si nuestros niños y adolescentes no encuentran la oportunidad para estudiar o si no encontramos la estrategia para motivar a nuestros niños y adolescentes y jóvenes para que hagan una carrera técnica, tecnológica, que terminen el bachillerato, quedaremos en el olvido”, agregó.