Desde la Alcaldía de Maicao, La Guajira, han anunciado una recompensa de hasta $200 millones de pesos por información veraz y oportuna que permita la ubicación y captura de Rafael Andrés Puentes Urdaneta, conocido con el alias de Rafita, requerido por las autoridades judiciales.

De acuerdo con el alcalde Miguel Felipe Aragón González, la medida hace parte de una ofensiva contra la delincuencia, para mejorar la seguridad en el municipio y restablecer la sana convivencia y orden público.

“Enviamos un mensaje de solidaridad a todos los comerciantes víctimas de estos grupos delincuenciales. También queremos informar a la comunidad en general que hoy todas las autoridades unifican esfuerzos con la intención de atacar la delincuencia. Tenemos un componente importantísimo de uniformados que han venido a reforzar la seguridad en el municipio de Maicao. Además, hemos decidido sacar al Ejército a las calles, con una motorizada que va a estar patrullando estos sitios que pretenden intimidar”, afirmó el alcalde Miguel Felipe Aragón González.

De igual manera, el mandatario se refirió a las personas que aparecen en un video que circula en las redes sociales, las cuales disparan contra un vehículo. Estos individuos fueron capturados por la Policía Nacional y se encuentran en proceso de judicialización.

“No vamos a permitir que estos delincuentes sigan intimidando a los maicaeros, por ello, ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que nos lleve a la captura de alias Rafita. Seguiremos trabajando contundentemente por brindarle la seguridad a todos los maicaeros”, finalizó.

Es de recordar, que alias Rafita, de nacionalidad venezolana, fue protagonista en 2024 de una fuga del centro de reclusión donde se encontraba, el 13 de agosto de ese año.

Ese día era trasladado por el patrullero de la Policía Nacional José Elver Augusto Valero Vergel, luego de asistir a una cita médica. En el trayecto fueron interceptados por sicarios en motocicleta que lo ayudaron a escapar, asesinando al uniformado en plena vía pública de Maicao.

Desde entonces, ‘Rafita’ permanece prófugo y ha sido vinculado por los organismos de inteligencia con múltiples actos de intimidación y atentados contra viviendas de comerciantes y ciudadanos, en el marco de acciones extorsivas.

Las autoridades judiciales le atribuyen los delitos de homicidio selectivo y extorsión.