En las últimas horas fue reportado el hallazgo de dos cuerpos sin vida con heridas de arma de fuego en el área rural del municipio de Fonseca, en el sur del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que las víctimas responden a los nombres de Gabriel Andrés Rodríguez Rodríguez y Brayan José Caro Miranda.

El doble homicidio se registró en la finca La Victoria, en el sector de Hatico Viejo, a una hora del casco urbano de la municipalidad.

Según la información preliminar de la Policía, al sitio llegaron cuatro hombres a bordo de dos motocicletas e instantes después se escucharon disparos, por lo que residentes del sector se acercaron y encontraron a las víctimas baleadas.

Lo ocurrido llegó rápidamente a oídos de los familiares, quienes trasladaron los cuerpos al hospital San Agustín.

Al centro asistencial llegó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial para realizar los actos urgentes e inspección judicial.

La Policía del departamento indicó que los móviles son materia de investigación y de igual manera que las víctimas tenían anotaciones judiciales.

Rodríguez Rodríguez, contaba con los delitos de homicidio, fuga de presos, porte de armas de fuego y violencia contra servidor público. Por su parte, Caro Miranda, tenía registros por el delito de receptación y hurto agravado.