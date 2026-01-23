Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del pasado jueves 22 de enero en el barrio Las Nieves, en la localidad Suroriente de Barranquilla, donde un hombre fue asesinado a bala por sujetos armados.

El crimen ocurrió alrededor de las 8:40 p. m., en la carrera 12 con calle 21, cuando, según versiones preliminares, la víctima se encontraba en la vía pública y fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, uno de los atacantes le disparó en repetidas ocasiones.

El hombre, identificado como Bresneider Osvaldo Zúñiga González, cayó gravemente herido sobre el pavimento. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones, pero al llegar las unidades policiales, la víctima ya no presentaba signos vitales.

La Policía Metropolitana de Barranquilla acordonó el lugar de los hechos y dio inicio a las labores de inspección judicial. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) asumieron el caso y adelantan la recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.

Hasta el momento, los móviles del homicidio son materia de investigación y no se han reportado capturas relacionadas con este hecho violento.