Como Iván Darío Pereira Salazar, de 29 años de edad, fue identificada la víctima mortal de un ataque a tiros que se presentó hacia las 4:30 de la tarde de este jueves 22 de enero en el barrio La Sierrita, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

La Policía confirmó que hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra la humanidad de Pereira Salazar y contra Juan David Sarmiento Echeverría, de 39 años, cuando ambos se desplazaban en un vehículo similar.

Testigos dijeron a las autoridades que Sarmiento Echeverría, cuñado del occiso, era quien conducía la moto y perdió el control de esta cuando los dos recibieron los balazos de los criminales.

Todo parece indicar que las víctimas llegaban a una residencia y en ese sitio fueron interceptados por los desconocidos.

Cabe precisar que en el mismo ataque resultó lesionada Yamileth Salazar Anaya, de 55 años, quien sería la madre de Iván Darío.

La Policía señaló además que el caso fue asumido por investigadores de la Sijín.

Precisamente las autoridades indicaron que tras registros de información de las víctimas se determinó que en el caso del occiso este había sido reseñado en agosto del año anterior por un caso de violencia intrafamiliar. Mientras que Juan Sarmiento Echeverría registra anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral y Acusatorio por los delitos de receptación (2025) y hurto (2023).