Ante el escándalo que envuelve la Fundación San José por la presunta entrega de títulos irregulares a 24 contratistas del Gobierno, el ministro de Educación, Daniel Rojas, informó que la institución se encuentra en un proceso de investigación por parte de la cartera ministerial.

Lea también: Ecuador anuncia “acciones recíprocas” en tarifa de transporte de crudo del OCP tras suspensión de venta de energía por parte de Colombia

“La Fundación San José está en un proceso de investigación por parte de la Oficina de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional”, informó.

Aseveró que el proceso fue iniciado en marzo del 2025 y que en noviembre emitieron la circular que indica la resolución, la cual establece las acciones de carácter preventivo que va a ejercer el Ministerio de Educación Nacional.

Lea también: Estos son los pensionados a los que les descontarán hasta el 12 % de la mesada en 2026

“Esto surge dentro de un debido proceso, que nos llevará a tomar medidas sancionatorias en el momento en que ese proceso culmine”, agregó.

Puso de presente que las medidas sancionatorias están en evaluación y que el proceso está próximo a culminar.

Lea también: Nueva polémica salpica al Minsalud: entregó ambulancias marítimas a Maicao pese a no contar con ríos o salida al mar

“Todo proceso de inspección y vigilancia debe cumplir unos tiempos y un debido proceso, además de la recepción de algunos documentos por parte de la Fundación. Pero llevamos ya un tiempo considerable y está próximo a culminar”, anunció el jefe de la cartera.

Vale mencionar que más temprano, en diálogo con Caracol Radio, el jefe de la cartera de Educación indicó que “el proceso de inspección ya surtió su fase preventiva y actualmente nos encontramos en la etapa previa a la fase sancionatoria, en la que estamos próximos a emitir un pliego de cargos contra la Fundación San José“.