Tras el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia, decretado por el Gobierno nacional, surgieron dudas sobre el valor que recibirán los pensionados que devengan este monto, tanto en Colpensiones como en los fondos privados.

El salario mínimo legal mensual vigente para 2026 quedó fijado en $1.750.905, tras un incremento del 23 %, según lo establecido en los decretos 1469 y 1470. A este monto se suma el auxilio de transporte, que fue definido en $249.095, para un ingreso total de $2.000.000 mensuales.

Este ajuste tiene un impacto directo sobre una amplia franja de trabajadores. De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane), para 2025 cerca del 38,1 % de los trabajadores en Colombia percibía entre uno y dos salarios mínimos, lo que explica la expectativa frente a los efectos del nuevo salario mínimo 2026.

El incremento del salario mínimo también se refleja en las pensiones y en las deducciones de la mesada para los retirados. Uno de esos descuentos es el aporte al sistema de salud reajuste que se hace con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para este año el IPC quedó en 5,10 %, según datos recientes del Dane, lo que también significa no solo el aumento de la mesada –que no puede ser inferior a un salario mínimo- sino también del aporte a la salud.

Así las cosas, quienes perciben una pensión equivalente a un salario mínimo deben aportar el 4 % de su ingreso mensual. Por su parte, quienes reciben entre dos y tres salarios mínimos, el descuento aplicado corresponde al 10 %. Los jubilados que superen los tres salarios mínimos se les descontarán mensualmente el 12 %.

En términos prácticos, si un pensionado devenga un salario mínimo como mesada ($1.750.905 para 2026) el aporte del 4 % serían $70.000 pesos de descuento mensualmente. En cuanto a los que perciben más de dos salarios mínimos, por ejemplo, recibe una mesada de $2.800.000 su deducción será del 10 % o lo que son $280.000 pesos mensuales.

Reducción de semanas para la pensión de mujeres

Desde este año comenzó a aplicarse en Colombia un nuevo esquema pensional dirigido a reducir las semanas de cotización exigidas a las mujeres.

Esta medida fue ordenada por la Corte Constitucional y de acuerdo con la información divulgada por Colpensiones, el requisito para acceder a la pensión de vejez no disminuirá de manera abrupta, sino que se ajustará de forma gradual durante los próximos diez años.

En 2026, el punto de partida será 1.250 semanas, y el objetivo final es llegar a 1.000 semanas en 2036.

El cambio reconoce que muchas mujeres han tenido trayectorias laborales interrumpidas, principalmente por labores de cuidado, maternidad y condiciones de informalidad. Por esta razón, el nuevo modelo plantea una reducción anual del número de semanas exigidas, facilitando el cumplimiento del requisito pensional.

La medida no solo cobija a quienes están afiliadas al régimen público, sino que también se aplica al régimen privado, luego de que la Corte ordenara extender este beneficio a ambos esquemas del sistema pensional colombiano.