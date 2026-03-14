El trámite de la pensión puede resultar ser muy tedioso por la cantidad de documentación exigida y por los tiempos de revisión de los mismos, y es que no es para menos dada la burocracia colombiana y lo exigente de algunos fondos de pensiones.

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Pero preste atención a cada uno de los requisitos que se le exigen para que así no tenga retrasos y su mesada sea esquiva por algunos meses. Muchos trabajadores próximos a pensionarse no prestan atención a un requerimiento que es básico pero trascendental al momento de la autorización del pago.

Ese es la historia laboral que se debe verificar con anticipación –Colpensiones recomienda dos años o menos de que cumpla la edad de pensión- para así validar la cantidad de semanas cotizadas.

Esto es de obligatorio cumplimiento y no debe presentar vacíos, errores o inconsistencias. Si esto se llega a presentar el reconocimiento de la pensión se ve pausado hasta que pueda sanear estas dificultades. Y ojo porque si no hace los ajustes a tiempo el proceso de solicitud de pensión puede volverse irreversible.

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Su historia laboral le indica el número de semanas que tiene cotizadas en el fondo de pensión en el que se encuentra afiliado. A partir del 1 de enero de 2026, los requisitos de semanas para pensionarse en Colombia cambiaron: las mujeres verán una reducción gradual, iniciando en 1.250 semanas en 2026 hasta llegar a 1.000 en 2036. Los hombres mantienen el requisito de 1.300 semanas en Colpensiones, mientras que la edad de pensión sigue en 57 años para mujeres y 62 para hombres.

Colpensiones anuncia reajuste de las pensiones

Las mesadas pensionales en Colombia se reajustan cada año de manera automática, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los pensionados frente al aumento del costo de vida. Para 2026, el incremento se aplicó desde la nómina del mes de enero como lo indicó el presidente de la entidad, Jaime Dussán Calderón, quien aseguró que la normativa vigente establece dos escenarios de incremento, dependiendo del valor de la mesada que recibe cada pensionado.

“Las pensiones que en 2025 correspondían a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente se incrementan en 2026 en el mismo porcentaje en que el Gobierno nacional fijó el salario mínimo. En consecuencia, estas mesadas quedan ajustadas al valor vigente para 2026, es decir, $1.750.905, garantizando que ninguna pensión esté por debajo de este monto”, señaló.

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Dijo que “las mesadas que superan un salario mínimo se reajustan con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado para el año anterior. Para 2026, este incremento corresponde al 5,1 %, con el fin de conservar el poder adquisitivo de los pensionados”.

En Colpensiones, el 60,8 % de las prestaciones se ajustan con base en el salario mínimo, mientras que el 39,2 % restante se incrementa conforme al IPC. Este reajuste aplica a todas las modalidades de pensión: vejez, invalidez y sobrevivencia, según datos de la entidad.

La Ley garantiza que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo legal. Por ello, las mesadas que al aplicarse el IPC quedaran por debajo del salario mínimo vigente en 2026 son automáticamente ajustadas a dicho valor.

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Las mesadas adicionales, conocidas como mesada 13 y mesada 14, también, se reajustan con el incremento correspondiente del año, según las mismas reglas aplicables a la mesada ordinaria. Es importante recordar que la mesada 14 solo aplica en algunos casos de pensionados.

Los descuentos por aportes a salud se mantienen diferenciados según el valor de la mesada: 4 % para quienes reciben un salario mínimo; 10 % para quienes devengan entre más de uno y hasta tres salarios mínimos; y 12 % para mesadas superiores a tres salarios mínimos.