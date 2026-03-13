En el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC) en Estados Unidos se escucharían gritos en la noche, especificamente en los pasillos, supuestamente de Nicolás Maduro.

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De acuerdo con reportes citados por el diario ABC, el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, actualmente recluido en Nueva York, se la pasa gritando en las noches.

Según estas versiones, el dirigente pasaría algunas madrugadas repitiendo: “¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado!”, palabras que, aseguran, pronuncia desde su celda mientras pide que el mensaje llegue a su familia y a otros venezolanos detenidos.

Shutterstock/Shutterstock Según estas versiones, el dirigente pasaría algunas madrugadas repitiendo: “¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado!”, palabras que, aseguran, pronuncia desde su celda mientras pide que el mensaje llegue a su familia y a otros venezolanos detenidos.

Maduro se encuentra detenido en el Metropolitan Detention Center Brooklyn, una cárcel federal ubicada en Brooklyn. Allí permanece en la Unidad de Alojamiento Especial (SHU), un área destinada a reclusos que permanecen en régimen de aislamiento.

En ese sector, los internos pasan la mayor parte del tiempo dentro de sus celdas, que en el caso del exgobernante tendría dimensiones aproximadas de tres metros de largo por dos de ancho.

SE FILTRAN IMÁGENES DE NICOLÁS MADURO EN LA CÁRCEL DE BROOKLYN, NYC



Se han filtrado imágenes del ex Dictador Narcoterrorista de Venezuela, Nicolás Maduro, durante sus 30 minutos diarios al aire libre en la cárcel federal Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, Nueva… pic.twitter.com/1hp2KecQr3 — La Tijera News (@echezabaljd71) January 11, 2026

El espacio incluye únicamente una cama metálica fijada a la pared, un lavamanos, un retrete y una pequeña ventana que deja entrar poca luz natural.

Asimismo, el régimen de reclusión permite a Maduro salir de la celda solo tres veces por semana durante una hora. En ese corto tiempo puede ducharse, caminar por un patio cercado o realizar llamadas telefónicas dentro de los límites establecidos por la prisión.

@realDonaldTrump Nicolás Maduro cuando fue trasladado a Estados Unidos.

Cada desplazamiento se realiza bajo vigilancia, con grilletes en pies y manos y acompañado por guardias del penal.

La defensa de Nicolás Maduro ha indicado ante el tribunal que el exmandatario presenta algunas dolencias médicas que requerirían atención especializada, aunque no se han divulgado detalles concretos.

Instagram nicolasmaduro La defensa de Nicolás Maduro ha indicado ante el tribunal que el exmandatario presenta algunas dolencias médicas que requerirían atención especializada, aunque no se han divulgado detalles concretos.

Dentro del centro de detención, el paso del tiempo se mide por los turnos de comida, los recuentos de seguridad y las pocas horas de salida autorizadas. El exmandatario espera por su juicio junto a Cilia Flores.