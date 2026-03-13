Nuevas oleadas de ataques de Israel contra varias zonas del Líbano a lo largo de la noche, entre el jueves y el viernes, han dejado varios heridos y al menos ocho personas muertas, según recoge la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Leer más: Macron anuncia la muerte de un soldado francés en un ataque en una base en norte de Irak

Un bombardeo contra la localidad de Ain Ebel mató a tres personas, mientras que otro en Barish, ambos puntos en el sur del país, provocó la muerte de tres personas más.

También en el sur del país, una persona murió por otro ataque en Abba, según la ANN.

Le puede interesar: El Gobierno de Cuba anuncia la excarcelación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano

Otro ataque alcanzó a una persona en Jnah, en el sur de Beirut, la capital.

Los ataques israelíes contra el Líbano se suceden a diario desde hace más de una semana como parte del conflicto desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que llevó al grupo chií libanés Hizbulá, proiraní, a volver a lanzar una ofensiva contra el norte del Estado israelí.

No olvide leer: Gobierno venezolano informó que reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro se celebrará en “una fecha próxima”

Hizbulá también ha anunciado a lo largo de la noche nuevos ataques contra posiciones del Ejército israelí.

Desde el inicio del conflicto, 630 libaneses han muerto por los bombardeos israelíes.