El Ministerio de Salud vuelve a estar en el centro de la polémica y todo por cuenta de la entrega de dos ambulancias marítimas al Hospital San José de Maicao, en el departamento de La Guajira, pese a que el municipio no cuenta con salida al mar y tampoco cuenta con ríos.

De acuerdo con el mismo ministerio, la adquisición de estas ambulancias contó con una inversión cercana a los $1.700 millones de pesos. “Estos vehículos permitirán fortalecer la capacidad de respuesta, mejorar el traslado asistencial y garantizar una atención oportuna en zonas de difícil acceso del departamento, acercando los servicios de salud a las comunidades que más lo necesitan”, precisaron durante el acto de entrega al que asistió el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

El municipio fronterizo tiene el puerto más cercano a una hora y media, en Riohacha, capital de La Guajira, sin embargo la dotación entregada por el ministerio incluyó las dos ambulancias marítimas. Pese a las críticas la cartera de Salud le salió al paso a los cuestionamientos y aseguró que los vehículos “sí pueden operar de manera oportuna en el territorio”.

Ministerio de Salud

“El Hospital San José de Maicao es una Empresa Social del Estado (ESE) de mediana complejidad, condición que lo habilita como institución de referencia para la operación administrativa y asistencial de este tipo de vehículos, permitiendo así la atención de pacientes provenientes de los municipios del norte del departamento”, precisó el Ministerio de Salud.

Puntualizaron que estas ambulancias pese a que fueron entregadas al centro asistencial de Maicao tiene como objetivo servir a municipios como Uribia, Manaure y Albania que tienen centro de referencia el Hospital San José que atiende casos de mayor complejidad “especialmente durante las temporadas de lluvias, cuando se incrementan las dificultades de acceso a los servicios de salud”.

“Por esta razón, y al ser el único hospital de mediana complejidad en esta zona del departamento, el Hospital San José de Maicao está plenamente facultado para operar las ambulancias marítimas medicalizadas”, justificaron.

Ministerio de Salud

Explicaron que la prestación del servicio de atención en salud de las ambulancias no se realiza de manera autónoma sino que también se sirve del transporte terrestre con el fin de “reducir significativamente los tiempos de traslado de pacientes desde la zona norte extrema del departamento hacia Maicao o Riohacha”.

Estos vehículos medicalizados, dice el ministerio, partirán de los puertos de Estrella y Bahía Honda, ubicados al norte de La Guajira, habilitados como puntos de recepción de pacientes. Desde allí, los pacientes serán trasladados hasta Puerto Bolívar y, posteriormente, transportados en ambulancias terrestres hacia Maicao o Riohacha, de acuerdo con la complejidad del caso.

“Esta estrategia integral de transporte marítimo y terrestre busca disminuir la morbimortalidad asociada a la falta de acceso oportuno a los servicios de salud, ocasionada por la dispersión geográfica y la lejanía de los principales centros hospitalarios en el norte del departamento”, acotaron.