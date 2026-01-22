El Ministerio de Minas y Energía informó este jueves que ha expedido una resolución que suspende las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador, como medida preventiva para garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía en firme.

Lea: Guerra comercial con Ecuador: Colombia responde con gravamen del 30 % a 20 productos de ese país

La medida fue anunciada después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, informara que a partir del primero de febrero su país va a imponer una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones colombianas por “falta de reciprocidad” en la lucha contra el narcotráfico.

Según el Ministerio de Minas y Energía, encabezado por Edwin Palma Egea, la decisión de suspender la venta de energía a Ecuador se fundamenta en “análisis técnicos del balance energético nacional, el seguimiento climatológico realizado por el Ideam y los reportes del Centro Nacional de Despacho (CND), que evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico, una operación intensiva del parque termoeléctrico y la necesidad de priorizar el abastecimiento de la demanda interna”.

Palma Egea sostuvo que es deber del Estado garantizar, ante todo, que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable, por lo que calificó la decisión de “responsable, preventiva y soberana”.

Lea: Ecuador confirma arancel del 30 % a importaciones colombianas y excluye el sector energético

El jefe de la cartera energética precisó que la medida no desconoce la vocación histórica de Colombia por la integración regional, pero sí establece límites claros cuando están en juego la estabilidad del sistema eléctrico y el interés general del país.

“Seguimos creyendo en la integración energética y en el diálogo entre pueblos hermanos. Sin embargo, las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional”, señaló el ministro Palma.

Lea: Asocapitales insta al Gobierno Nacional a solucionar por la vía diplomática decisión de Ecuador de imponer aranceles a productos colombianos

La resolución faculta al Ministerio de Minas y Energía para modificar, suspender o reactivar las exportaciones de energía mediante circulares, de acuerdo con la evolución de las variables climáticas y energéticas, y deja claro que las exportaciones solo se retomarán cuando existan condiciones técnicas, energéticas y comerciales adecuadas.

“Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo”, concluyó el ministro.