Por medio de un comunicado, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales - Asocapitales, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intente por la vía diplomática solucionar la imposición de aranceles que emitió Ecuador para productos colombianos.

Asocapitales señala que este arancel del 30 % es “una medida que afecta de manera directa la dinámica comercial, la competitividad empresarial y el desarrollo económico de varias regiones del país”.

La asociación argumentó en su comunicado, con cifras del DANE, que Ecuador es uno de los principales socios comerciales de Colombia en América Latina.

“De acuerdo con el Ministerio de Comercio de Ecuador, Colombia es actualmente su tercer proveedor de bienes, lo que evidencia el carácter estratégico y estructural de esta relación bilateral. A su vez, según cifras oficiales del DANE, a noviembre de 2025 las exportaciones colombianas hacia Ecuador ascendieron a 1.673 millones de dólares FOB, con una participación del 3,6 % del total de exportaciones del país, ubicándose como el séptimo destino de los productos colombianos en el mundo”, se lee en el escrito.

Andi insta al gobierno ecuatoriano a que reconsidere la decisión

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) señala que es profundamente preocupante la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer aranceles a los productos colombianos del 30 % para atender este mercado.

Recordaron que durante el año 2024, Colombia registró una balanza comercial superavitaria con ese país por un valor de USD 1.144 millones.

“El mundo está demasiado convulsionado para que ahora a nivel regional entremos en medidas arancelarias o restricción del comercio para resolver problemas que deben ser del orden de la diplomacia. Este tipo de medidas terminan afectando al consumidor y al sector productivo. Si existen reclamos, solicitudes, descontentos o quejas respecto a temas como la seguridad nacional o la lucha contra el narcotráfico, que no tenemos la menor duda que hay mucho por hacer entres los dos países, deben tratarse por canales diplomáticos entre estados para poder solucionarlo”, precisa Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.