La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) señala que es profundamente preocupante la decisión de gobierno ecuatoriano de imponerle aranceles a los productos colombianos del 30 % para atender este mercado.

Recordaron que durante el año 2024, Colombia registró una balanza comercial superavitaria con ese país por un valor de USD 1.144 millones.

En ese mismo año, Colombia exportó a Ecuador USD 1.921 millones, principalmente en sectores como minería, química básica, y maquinaria y equipo. Adicionalmente, se destacaron exportaciones de jabones y productos de cosmética, industria automotriz y diversos bienes agroindustriales, entre otros. Con base en estas cifras, Ecuador se consolidó como el séptimo socio comercial de Colombia.

“El mundo está demasiado convulsionado para que ahora a nivel regional entremos en medidas arancelarias o restricción del comercio para resolver problemas que deben ser del orden de la diplomacia. Este tipo de medidas terminan afectando al consumidor y al sector productivo. Si existen reclamos, solicitudes, descontentos o quejas respecto a temas como la seguridad nacional o la lucha contra el narcotráfico, que no tenemos la menor duda que hay mucho por hacer entres los dos países, deben tratarse por canales diplomáticos entre estados para poder solucionarlo”, precisa Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

Para la ANDI la lucha contra el contrabando y el narcotráfico debe ser un propósito común de la región. Contar con los países vecinos y aliados en esta tarea debería ser una garantía, teniendo en cuenta la relación histórica y el esfuerzo conjunto que han realizado ambos países para enfrentar este flagelo que tanto afecta a la sociedad y al progreso de las naciones.

De igual forma, para el gremio no resulta conveniente desconocer las normas y alianzas vigentes en materia comercial, ya que estas relaciones son esenciales para la cooperación, la inversión y el fortalecimiento del desarrollo.

“La ANDI hace un llamado al gobierno ecuatoriano a que reconsidere esta decisión y al gobierno colombiano para que puedan solucionar cualquier diferencia que tengan en términos de seguridad nacional para que haya un trabajo conjunto. El sector de los trabajadores colombianos y consumidores ecuatorianos, no pueden ser los afectados por estas diferencias en temas de política internacional”, dijo Mac Master.