En los últimos días se han registrado novedades alrededor de un incidente de desacato promovido en contra de la Alcaldía de Soledad, en cabeza de la alcaldesa Alcira Paola Sandoval Ibáñez.

De acuerdo con un auto fechado el 28 de abril de 2026, la administración municipal presentó un informe en el que asegura haber cumplido el fallo de tutela emitido en septiembre de 2025.

En el mismo documento, la Alcaldía solicitó la inejecución de las sanciones que podrían derivarse del presunto incumplimiento.

Ante esta situación, el despacho judicial decidió correr el traslado del informe a la parte accionante, quien contará con un plazo de dos días para pronunciarse frente a los argumentos expuestos por la entidad territorial.

En cumplimiento de ello, la Alcaldía de Soledad se pronunció este jueves asegurando que cumplió la orden de tutela y no existe una orden de captura contra la alcaldesa Alcira Sandoval.

“La dirección jurídica de la Alcaldía de Soledad se permite informar a la opinión pública, que la administración cumplió y entregó evidencias de ello, de la Acción de Tutela impetrada ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal De Oralidad del municipio de Soledad y solicitó la inejecución de las sanciones impuestas”, se lee en el comunicado.

La administración señaló que recibió el informe secretarial emanado de la instancia judicial, en el cual se informa que la parte accionada -Alcaldía de Soledad- presentó ante el juzgado el informe de cumplimiento al fallo de tutela proferido el 9 de septiembre de 2025, “solicitando la inejecución de la sanción impuesta, por lo que no existe decisión alguna que haya sido emanada de ese organismo jurídico y en consecuencia no hay orden de captura que cobije a la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez”.