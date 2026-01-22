El Gobierno nacional anunció este jueves que aplicará un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, una medida de reciprocidad a los aranceles que el presidente de ese país, Daniel Noboa, dijo la víspera que impondrá a los productos colombianos ante una supuesta falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico.

Según la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales, esta medida se adopta como un “instrumento transitorio orientado al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de intercambio” comercial.

“La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio”, manifestó Morales.

El Gobierno nacional no indicó cuáles serán los 20 productos ecuatorianos sujetos al arancel del 30 %, pero señaló que sus importaciones suman 250 millones de dólares anuales e indicó que esta medida puede extenderse a un grupo más amplio.

“Estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre los países. Son instrumentos legítimos para corregir desequilibrios y preservar condiciones justas y previsibles de intercambio, mientras se restablece un marco de reglas compartidas”, agregó la ministra, citada en un comunicado de su despacho.

Anuncio sorpresivo de Noboa

El presidente ecuatoriano anunció el miércoles de manera sorpresiva que se aplicará “una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia” por “la falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte de este país en la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, señaló Noboa en su cuenta de la red social X.

El presidente Noboa agregó que, “por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 21, 2026

De inmediato, autoridades y organizaciones empresariales colombianas rechazaron la imposición de aranceles, que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, tachó de “agresión económica”.

“En el Gobierno del presidente Gustavo Petro hemos fortalecido la capacidad institucional del Estado para actuar de manera técnica, proporcional y conforme a la normativa vigente cuando se alteran las reglas que han regido el comercio entre los países”, respondió hoy la ministra de Comercio.

Morales insistió en que el arancel a 20 productos ecuatorianos “no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”.