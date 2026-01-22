Respondió Gustavo Petro. Ante la decisión de Ecuador, anunciada por su presidente Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos, el mandatario nacional aseguró que Colombia responderá “de acuerdo a los principios de reciprocidad”.

El jefe de Estado, en un mensaje en su cuenta de X, primero argumentó que Colombia sí ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Ecuador, e incluso aseguró que se ha trabajado junto a las autoridades ecuatorianas.

“Hemos incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates, y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de articulación de inteligencias en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, Manaos, Brasil e inauguramos en Leticia, Amazonas, uno de los 16 radares modernos que licitamos. La colaboración con las fuerzas militares de Ecuador es estrecha”, publicó Petro.

Después de enumerar otros logros de seguridad en la frontera con Ecuador, también envió un mensaje al presidente ecuatoriano respecto a la venta de energía de parte de Colombia.

“Espero que el Ecuador haya agradecido, el que cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía”, publicó el presidente.

Y finalizó: “Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice”.

Noboa, este miércoles, también en redes sociales, anunció que se aplicará “una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia” por “la falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte del vecino país en la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, señaló en su cuenta de la red social X.