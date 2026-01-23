Un video de una cámara de seguridad se convirtió en una prueba determinante dentro del proceso que adelantan las autoridades contra los dos hombres capturados por el atentado armado en el que murió un menor de 12 años en el barrio La Esmeralda, en el suroccidente de Barranquilla.

Leer más: Capturan a dos presuntos implicados en ataque armado en que murió un menor de 12 años en el barrio La Esmeralda

El material audiovisual registró con claridad el momento en el que los presuntos responsables perpetraron el ataque a bala contra una tienda del sector, hecho que terminó cobrando la vida del niño.

En el video se observa cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta pasan frente a la tienda y, sin detenerse, el parrillero acciona un arma de fuego contra el establecimiento. Uno de los disparos impactó al menor, quien se encontraba en el lugar en ese momento.

El atentado ocurrió el pasado jueves 22 de enero, cuando el niño se dirigía a comprar a la tienda El Tercer Milenio, ubicada en la calle 73B con carrera 13. De acuerdo con las primeras indagaciones, el ataque no iba dirigido contra el menor, quien habría resultado como víctima colateral del hecho violento.

El menor, identificado preliminarmente como Juan Manuel Pérez, fue auxiliado por personas del sector y trasladado de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida que sufrió en la cabeza, horas después se confirmó su fallecimiento.

Tras el crimen, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, adelantaron labores de investigación logrando capturar los dos presuntos responsables.

Las autoridades señalaron que el análisis del video de seguridad, sumado a testimonios y otros elementos materiales probatorios, será clave para sustentar la imputación de cargos.