Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura de dos hombres señalados de ocasionar la muerte de un menor de 12 años en el barrio La Esmeralda, cuando realizaron disparos contra una tienda este jueves 22 de enero.

Testigos relataron que el niño estaba comprando en El Tercer Milenio, ubicado en la calle 73B con carrera 13, cuando dos sicarios en motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego. Al parecer, la bala que lo alcanzó no estaba dirigida a él, sino a otra persona que estaba presente en la tienda.

El adolescente, identificado preliminarmente como Juan Manuel Pérez, fue auxiliado de inmediato y trasladado a un centro de salud, pero la gravedad del impacto en su cabeza resultó fatal, y pocas horas después se confirmó su deceso.

Tras el ataque, las autoridades activaron un plan candado con el que se logró la captura en flagrancia de dos sujetos señalados como presuntas responsables de este homicidio.

Durante el procedimiento, fue incautada un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y una motocicleta, elementos que habrían sido utilizados para cometer del crimen.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos registran un total de 12 anotaciones judiciales por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, porte ilegal de armas y hurto, entre otros.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

“Lamentamos profundamente este hecho que enluta a una familia barranquillera. Reiteramos nuestro compromiso irrestricto con la protección de la vida, especialmente la de nuestros niños, niñas y adolescentes. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades operativas e investigativas para garantizar justicia y llevar ante las autoridades a quienes atenten contra la vida y la tranquilidad de la comunidad.”, dijo el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.