Un hombre identificado como Andrés José Hoyos Pua, de 29 años, alias Chiquito, resultó gravemente herido por arma de fuego en la tarde de este jueves 22 de enero en el barrio Costa Hermosa, Soledad.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió hacia las 5:20 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en el parque cercano a la cancha de fútbol ‘La Tengo Viva’. En ese momento, un sujeto que se desplazaba a pie se le acercó, entabló conversación y posteriormente le disparó en repetidas ocasiones, para luego huir del lugar.

Asimismo, tras el ataque, Hoyos Pua fue auxiliado y trasladado a la Clínica Porvenir, donde permanece bajo pronóstico reservado, según informaron las autoridades.

Además, la Policía indicó que el hecho podría estar relacionado con una disputa territorial por la venta de estupefacientes en el sector, teniendo en cuenta que la víctima presuntamente haría parte del grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

Por otro lado, familiares señalaron que Hoyos Pua había salido hace aproximadamente un mes de un centro de rehabilitación en la ciudad de Valledupar, donde permanecía por consumo de sustancias psicoactivas.

Las autoridades también confirmaron que el lesionado registra cinco anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, por los delitos de homicidio, conductas relacionadas con estupefacientes y extorsión.

Finalmente, el caso fue asumido por unidades de la Sijin, que adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque e identificar al responsable de este hecho.

