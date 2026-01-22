Siendo aproximadamente las 10:00 p. m., del pasado 21 de enero, se reportó el deceso de Luis David Palencia Benavides, de 27 años, quien permanecía bajo atención médica tras haber resultado gravemente herido en un ataque armado ocurrido días atrás en el barrio Nueva Colombia.

Leer también: Tragedia en Manatí: bebé de un año muere tras morder un cable eléctrico en su vivienda

Los hechos se registraron el pasado 20 de enero, cuando la víctima se encontraba en la terraza de su vivienda y fue sorprendida por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. De acuerdo con la información conocida, el parrillero sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Palencia Benavides, para luego huir del lugar junto a su cómplice.

Tras el atentado, el joven fue auxiliado y trasladado al Paso San Ignacio, donde ingresó en pronóstico reservado. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, en la noche del pasado martes se confirmó su fallecimiento.

Según residentes del sector, la víctima presuntamente hacía parte de la pandilla ‘Los Body’. Además, se estableció que era hermano de alias Chitín, integrante del Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Pepes’, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel El Bosque.

En cuanto a antecedentes judiciales, Luis David Palencia Benavides registraba una anotación en el SPOA por el delito de porte de armas de fuego.

De manera preliminar, mediante información suministrada por fuente humana en el sector, las autoridades indicaron que el presunto autor del atentado sería un sujeto conocido con el alias de Mane, integrante de la pandilla ‘R15’, grupo que estaría aliado al GDO ‘Los Costeños’.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables de este crimen.