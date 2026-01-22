Este jueves 22 de enero, en horas de la tarde, la violencia volvió a golpear a Barranquilla. Un menor de 12 años perdió la vida mientras se encontraba en una tienda del barrio La Esmeralda, en la localidad Suroccidente.

Testigos relataron que el niño estaba comprando en El Tercer Milenio, ubicado en la calle 73B con carrera 13, cuando dos sicarios en motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego. Al parecer, la bala que lo alcanzó no estaba dirigida a él, sino a otra persona que estaba presente en la tienda.

El adolescente, identificado preliminarmente como Juan Manuel Pérez, fue auxiliado de inmediato y trasladado a un centro de salud, pero la gravedad del impacto en su cabeza resultó fatal, y pocas horas después se confirmó su deceso.

La noticia causó conmoción entre los vecinos del sector, quienes denunciaron la inseguridad que se vive a diario en la ciudad.

Las autoridades confirmaron que los móviles del crimen son materia de investigación y anunciaron que adelantan operativos para identificar y capturar a los responsables, mientras la comunidad exige respuestas ante el creciente impacto del sicariato en zonas urbanas.