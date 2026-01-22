En las últimas horas, las autoridades reportaron la captura de un sujeto por el delito de violencia contra servidor público en el municipio de Malambo (Atlántico). Por este hecho, avanzan en las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos ocurrieron este miércoles 21 de enero en la calle 10 con carrera 16, del barrio Centro, donde funcionan las oficinas de la Fiscalía en esta población.

Hasta ese lugar llegó el presunto agresor, quien fue identificado como Manuel Antonio Mendoza Gómez, de 42 años, entregó su documento al vigilante y solicitó una reunión con el fiscal local de Malambo, Luis Alberto Barros Tafur.

Más detalles del caso

Al obtener acceso, llegó hasta el segundo piso, ubicó el despacho de la víctima y empezó a atacarlo a golpes tras confirmar que se trataba de la persona que estaba buscando.

“El ciudadano ingresa a las oficinas de la Fiscalía ubicada en la calle 10 con carrera 16, barrio Centro. Al momento de ingresar, entrega su cédula al vigilante y solicita una cita con el señor fiscal Luis Alberto barros, el ciudadano pasa al segundo piso, donde se encuentra la oficina del fiscal e ingresa. Pregunta por el fiscal y, después de confirmar su identidad, se avienta sobre él, atentando con la integridad física en repetidas ocasiones, ocasionándole varios golpes y maltratos en su rostro”, comunicó la institución policial.

Mendoza Gómez fue capturado por unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla por el delito de violencia contra servidor público y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.