Cuatro señalados traficantes de estupefacientes, entre ellos dos mujeres, a quienes les atribuyen integrar la banda ‘Los de la Línea’, en Villanueva, Bolívar, fueron capturados por unidades de la Policía Nacional.

Están a disposición de la Fiscalía General de la Nación que los procesa por los delitos concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las capturas, de acuerdo con el reporte de la Policía, las hicieron efectivas unidades de la Sijín en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro efectuadas en el sector conocido como El Bronx, del municipio de Villanueva.

“La investigación, adelantada de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación – Seccional Bolívar, permitió realizar interceptaciones a varias líneas telefónicas y con ello se recolectó un importante acervo probatorio que evidenciaría la comercialización de estupefacientes al servicio de bandas criminales que delinquen en la zona norte del departamento de Bolívar”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Agregó que los aprehendidos presentan anotaciones judiciales por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y que este “importante resultado es producto del trabajo articulado de investigación que adelanta la Policía Nacional en el departamento de Bolívar, orientado a desarticular estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y a reducir los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana”.