El Juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena negó las pretensiones de una demanda que buscaba anular el decreto de designación provisional de Alcibaldo León Cruz como contralor provisional de la ciudad.

El juez de tutela indicó que la acción carece de legitimación en la causa al hallar inconsistencias en su identificación y por eso declaró improcedente la tutela.

A través del Decreto N° 001 de 2026 la alcaldía de Cartagena encargó a Alcibaldo Cruz, funcionario de la Contraloría Distrital.

Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, precisó que la administración actuó bajo el amparo del Artículo 161 de la Ley 136 de 1994, respondiendo a una vacancia absoluta en beneficio de la continuidad del control fiscal en Cartagena.

“El Decreto 001 de 2026 se ajusta estrictamente a las normas vigentes. Defenderemos la legalidad de la designación, ya que no existen vulneraciones al debido proceso ni a la moralidad administrativa”, señaló el jefe jurídico.

La demandante es Asli Yiseth Marín Sánchez, pero el número de cédula aportado corresponde a un ciudadano identificado como Fabio Andrés Madea Ortiz.

Ella argumenta que la designación del nuevo contralor (p), vulnera los principios de moralidad administrativa e independencia del control fiscal. “El nombramiento realizado configura un riesgo cierto e inminente de interferencia en procesos fiscales, afectando la imparcialidad, autonomía y objetividad que deben caracterizar el ejercicio del control fiscal”, señalaba la tutela.