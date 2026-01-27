Unidades de la Sijin de la Policía Metropolitana de Cartagena aprehendieron en el barrio El Zapatero a alias ‘El Mirto’, señalado de transportar grandes cantidades de estupefacientes en lanchas.

La materialización de la captura se produjo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación que junto a la Sijin hizo efectiva la orden de arresto proferida por el Juzgado 101 Penal Municipal Ambulante de Cartagena.

‘El Mirto’, de 72 años de edad y natural de Arboletes (Antioquia), es señalado por las autoridades de “presuntamente ser el encargado del transporte de estupefacientes en grandes cantidades, para lo cual utilizaba diferentes embarcaciones fluviales administradas por el Grupo Armado Organizado - Clan del Golfo - Subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes”.

Le registra una anotación judicial como indiciado por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, sostuvo que “este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, a las estructuras multicrimen que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en esta región del país”, al tiempo que invita a los cartageneros a seguir cooperando -bajo absoluta reserva- con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan la seguridad y convivencia de los ciudadanos marcando a la línea 123, y 3114072363 vía WhatsApp de la emisora Radio Policía Nacional 106.0 Cartagena.