La Gobernación entregó a la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cesar, el sistema especializado CIBERCASE, que permitirá realizar análisis forense de telecomunicaciones y georreferenciación avanzada. La adquisición de esta herramienta permitirá pasar del apoyo logístico tradicional a la dotación de inteligencia estratégica.

El equipo incluye hardware reforzado y un software propietario diseñado para el análisis de datos CDR (registros de llamadas) y gestión de inventarios de antenas, permitiendo la generación automática de reportes bajo el formato FPJ-11, lo que garantiza que la evidencia digital recolectada tenga plena validez en los procesos judiciales.

Frente a este avance, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan destacó la importancia de la autonomía territorial. “Hoy tenemos una herramienta que no es prestada, es nuestra. Le corresponde al territorio, a la fortaleza de la Fiscalía y al cuerpo técnico de investigación. Increíble que existan 18 en el país y nosotros hagamos parte de esa bolsa”, dijo la mandataria.

Anteriormente, las investigaciones locales presentaban retrasos significativos al tener que solicitar turnos y comisiones a Bogotá para el análisis de dispositivos móviles. Con el CIBERCASE en Valledupar, los tiempos de respuesta para actos urgentes se reducen de semanas a horas, eliminando barreras que dilataban el esclarecimiento de delitos de alto impacto como homicidios y extorsiones.

Al respecto, Ronal Calderón, director Seccional de Fiscalías Cesar, resaltó el impacto inmediato en la gestión judicial: “Teniendo esta herramienta aquí en la Seccional, vamos a optimizar el tiempo. En cuestión de horas, dentro de los Actos Urgentes, vamos a poder tener la posibilidad de obtener todas las informaciones que nos entrega esta herramienta. El compromiso es mayor (...) nos toca entonces a nosotros con nuestro recurso humano tratar de darle el mejor uso”.

Además, el proyecto incluye un componente académico robusto, en el cual ocho funcionarios del CTI recibirán una capacitación técnica y operativa de 48 horas en fundamentos de telefonía móvil y buenas prácticas en manejo de evidencia digital. También la administración departamental aseguró una garantía de tres años, soporte técnico 24/7 y mantenimientos preventivos anuales, protegiendo así el patrimonio público y la continuidad del servicio.