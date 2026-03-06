En las últimas horas fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino que presentaba múltiples heridas causadas aparentemente por arma de fuego, en hechos ocurridos en el sur del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que se trataba de Mirto Antonio Sierra Altahona, conocido como alias el Flaco.

Su cadáver fue encontrado pasadas las 11:30 de la noche de este jueves 5 de marzo, en un sector del corregimiento de Guayacanal, en el área rural del municipio de San Juan del Cesar.

Según la información preliminar, moradores del sector reportaron a la Policía sobre la presencia de un cuerpo sin vida cerca del cementerio local.

Al lugar llegaron varias unidades policiales para acordonar la escena. De igual manera, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó los actos urgentes e inspección judicial. Así como adelantan las investigaciones para tratar de establecer los móviles del homicidio.

De acuerdo a lo manifestado por un familiar a los investigadores, la víctima recibió la llamada de un conocido que lo citó en una estación de servicios de Los Barrancones, posteriormente lo encontraron muerto.

Tenía anotaciones

Por otro lado, la entidad policial indicó que Sierra Altahona tenía anotaciones judiciales: dos por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, microtráfico de estupefacientes, dos por concierto para delinquir agravado, otro por darse para financiación del terrorismo y grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada y otra por abuso de confianza, por lo que las autoridades investigan si tendrían relación con su muerte.

Su última captura se dio a finales del mes de mayo del año 2025, mediante una diligencia de registro y allanamiento realizada por la Policía Nacional en zona urbana del municipio de San Juan del Cesar.

Durante la diligencia le incautaron un arma traumática, un proveedor para la misma, tres cartuchos, seis cartuchos calibre 38 milímetro, 400 gramos de marihuana, 20 gramos de bazuco, 208 dosis de bazuco listas para distribución, 30 cigarrillos artesanales de marihuana y 42 pastillas de uso controlado (dopantes).