En las afueras de una vivienda en zona rural de Riohacha, un hombre asesinó a su cuñado en medio de una riña.

Lea: El proyecto acuícola para combatir el hambre en La Guajira

Los hechos se presentaron cuando una mujer era agredida físicamente por su compañero sentimental, la noche del pasado viernes.

En medio de la confrontación el hermano de la afectada, identificado como Isnaider José Pushaina Pushaina, de 20 años, intentó defenderla y a cambio recibió varios impactos de arma de fuego que le causaron la muerte.

Lea: Lo asesinaron con arma de fuego dentro de una discoteca en Riohacha

La comunidad al percatarse de lo ocurrido dio aviso a la Policía Nacional, cuyos funcionarios llegaron al sitio, pero solo encontraron el cuerpo sin vida, ya que el agresor huyó de manera inmediata y ahora se encuentra prófugo de la justicia.

El levantamiento del cadáver fue realizado por la Sijín de la Policía Nacional, que lo trasladó a Medicina Legal, iniciando las respectivas investigaciones.