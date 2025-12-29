La inconformidad crece entre los afiliados de la Nueva EPS en el departamento del Atlántico, quienes anunciaron la convocatoria a movilizaciones ciudadanas ante las persistentes dificultades para acceder a servicios de salud y a medicamentos básicos. La problemática, que se extiende desde hace varias semanas, ya afecta a miles de pacientes en la región Caribe.

El hecho se profundizó luego de que Colsubsidio decidiera detener la entrega de medicamentos, una medida que se suma a la suspensión que desde hace más de una semana enfrentan los usuarios del régimen subsidiado que recibían sus tratamientos a través de la dispensadora Éticos.

De acuerdo con lo conocido, Colsubsidio tomó la decisión de frenar la dispensación de fármacos debido a las millonarias obligaciones financieras que mantiene la Nueva EPS con varios operadores. Esta situación no solo impacta al Atlántico, sino también a usuarios de Cesar y La Guajira.

Por otro lado, Humberto Currea, líder social del municipio de Luruaco, en el sur del departamento, alertó sobre las graves consecuencias que esta crisis tiene para pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y patologías respiratorias, quienes hoy no cuentan con sus tratamientos de manera regular.

“Vamos a iniciar una recolección de firmas para exigirle a la Superintendencia de Salud y a la Nueva EPS que garanticen la entrega oportuna de los medicamentos. No se puede jugar con el derecho a la vida de los pacientes, muchos de ellos con graves problemas de salud. Si esta situación no se soluciona, nos veremos obligados a acudir a bloqueos de vías y a protestas pacíficas para exigir que se restablezca el suministro de medicamentos tanto en las zonas urbanas como rurales. Hay personas que deben gastar entre 10.000 y 15.000 pesos en transporte solo para reclamar un medicamento, lo que resulta muy costoso para ellas”.

Asimismo, a este panorama se suma una nueva preocupación, la IPS Bienestar estaría analizando la suspensión de consultas con especialistas para más de 150 mil afiliados en el Atlántico, presuntamente por deudas acumuladas de la Nueva EPS.

Los usuarios advierten que las demoras, reprogramaciones y cancelaciones de citas se han vuelto frecuentes, afectando la continuidad de tratamientos y diagnósticos oportunos.

Además, la Personería Distrital de Barranquilla informó que en lo corrido de 2025 se alcanzó una cifra sin precedentes de acciones de tutela relacionadas con el acceso a servicios de salud, con más de 1.800 solicitudes registradas. Un número significativo de estos casos estaría vinculado a fallas en la atención de la Nueva EPS.

Finalmente, ante la gravedad de la situación, los afiliados reclaman una intervención urgente de las autoridades competentes y soluciones estructurales que garanticen la prestación continua de los servicios médicos y la entrega oportuna de medicamentos en el Atlántico y el resto de la región Caribe.

