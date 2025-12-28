El corregimiento de Patillal, municipio de Valledupar, con el 36° Festival Tierra de Compositores, volvió a aportar su cuota para continuar con la misión de conservación del vallenato lleno de poesías y donde los versos tuvieron una esencia especial, uniéndose a los concursos de acordeón juvenil, piqueria juvenil, pintura infantil y cometas.

Lea también: Tragedia marítima en el Pacífico deja cuatro víctimas fatales, entre ellas dos menores de edad

A todo se unió el homenaje a la dinastía Maestre Molina, encabezada por la matrona Elsa Molina Hinojosa y sus hijos Gustavo, Raúl, José Alfonso y Rodolfo, quienes agradecieron a la Fundación Festival Tierra de Compositores de Patillal, y a su pueblo exaltarlos.

“Gracias a todos por este detalle que nos llegó al corazón. Bonito festival y más ser el centro de todo para comprender que valió la pena empeñarnos desde Patillal a darle fortaleza a la linda música vallenata”, anotó José Alfonso ‘Chiche’ Maestre, quien hizo al lado de sus hermanos una memorable presentación musical.

Lea también: La terrible tragedia que les arrebató el brillo de la Navidad a los Villalba

Cortesía

Durante tres días se llevaron a cabo las competencias en la plaza principal Fredy Molina, tarima Octavio Daza, donde se mostró el talento y los deseos de marcar la pauta para aspirar a los primeros lugares de los distintos concursos. De esta manera, el resultado es el siguiente.

Canción vallenata inédita: 'El amor del que sueña’ - Ovadis Jiménez González (Paseo) - San Diego, Cesar. ‘El veinticinco es en Patillal’ - Kilmer José Peralta Maestre (Paseo) - Patillal. ‘Mi escala musical’ - Jaime Luis Vega Ramírez (Paseo) - Curazao, La Guajira.

Lea también: Quién es y cómo operaba el joven samario de 22 años capturado en Barranquilla por espionaje y terrorismo en Europa

Acordeón juvenil: primer puesto Nickoll Peñaranda Sumalave (Aguachica). Santiago Alberto Diez Arévalo (Santa Marta). - Angie Daniela Corzo Carmona (Valledupar).

También se realizaron concursos de piqueria juvenil, pintura infantil y cometas.

Dentro de la programación festivalera se desarrolló el conversatorio vida y otra de la dinastía Maestre Molina, quien tuvo como moderador al gestor cultural y coordinador general del certamen Juan José Corzo, y como panelistas el pintor, compositor y vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Efraín Quintero Molina, al compositor y decimero Julio Cesar Daza Daza y el legendario cantante Camal Morales Hinojosa.