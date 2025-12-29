A partir del 1 de enero de 2026, los afiliados de la Nueva EPS ya no recibirán sus medicamentos a través de Colsubsidio. Así lo anunció Salud Colsubsidio, que informó el cierre definitivo de este servicio en todos sus puntos de atención en Colombia.

La decisión implica que Colsubsidio dejará de operar como dispensador de medicamentos para la Nueva EPS en todo el país. No obstante, la entidad aclaró que hasta el 31 de diciembre de 2025 la entrega de fármacos continuará realizándose con normalidad, sin modificaciones en los procedimientos actuales.

El cierre marca el final de un modelo de atención que durante años permitió a millones de usuarios reclamar sus tratamientos a través de la red de la caja de compensación.

Quién asumirá la entrega de medicamentos

Con el retiro de Colsubsidio, será la Nueva EPS la encargada de garantizar la continuidad de los tratamientos y de definir los nuevos operadores farmacéuticos. Este proceso deberá ajustarse a la regulación vigente del sistema de salud colombiano.

Desde la EPS confirmaron que se encuentran en etapa de definición del nuevo esquema de dispensación, el cual será anunciado antes de que finalice el año como parte del proceso de transición.

Recomendaciones para los afiliados

Ante el cambio anunciado, Colsubsidio pidió a los usuarios mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales de la Nueva EPS. Allí se divulgarán los detalles sobre los nuevos puntos de entrega y el mecanismo que se adoptará para la dispensación de medicamentos a partir de 2026.

La recomendación busca evitar confusión entre los pacientes y prevenir interrupciones en los tratamientos médicos.

La medida tendrá un alcance nacional y afectará a más de 11 millones de afiliados, cifra que convierte a la Nueva EPS en la entidad promotora de salud con mayor número de usuarios en Colombia.

Ahora, el reto para la EPS será garantizar que el cambio de operador no genere retrasos ni afectaciones en el acceso a medicamentos, especialmente para pacientes con tratamientos de alto costo o enfermedades crónicas.