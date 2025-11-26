El magdalenense Jorge Víctor Beleño Baggos fue electo contralor departamental de Sucre.

La elección, en la que logró los 11 votos posibles, se registró al inicio de la tarde de este martes 25 de noviembre en desarrollo de una sesión ordinaria.

Beleño Baggos, que será contralor para el período 2026-2029, ya había estado en ese cargo entre el 2020 y el 2022, que fue un período de transición.

La escogencia de la duma se produjo luego de que Jorge Víctor respondiera preguntas formuladas por los diputados y que sustentara su plan de trabajo.

Cortesía Asamblea de Sucre

Se impuso ante las dos mujeres que conformaban la terna, una de ellas exsecretaria de gobierno de Sucre, Sonia Álvarez Camargo y Liliana María Céspedes Piñeres.

En la misma sesión fue electo, también con 11 votos, el segundo vicepresidente de la mesa directiva de la Asamblea para el año 2026, cargo que ocupa, por el estatuto de la oposición, el diputado Mario Fernández Alcocer. Era el último miembro que faltaba por escoger y juramentarse, pues ya lo había hecho la electa presidenta Lucía Amelia Cohen, del Partido Conservador, y el primer vicepresidente Luis Alfonso Álvarez, del Centro Democrático.