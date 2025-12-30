Unidades de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería en asocio con la Fiscalía Especializada de Cereté, ocuparon tres bienes en este último municipio con fines de extinción de dominio.

Lo anterior porque dichos sitios estaban siendo instrumentalizados para la comercialización de juegos de azar ilegales.

De acuerdo con lo reportado este martes 30 de diciembre por la Policía Metropolitana de Montería en una rueda de prensa, entre los bienes ocupados están dos edificios constituidos por 10 apartamentos residenciales y 7 locales para establecimientos comerciales, además de una vivienda, todo ello avaluado comercialmente en $4.658.306.000.

Según la institución, en los bienes inmuebles realizaban impresión y almacenamiento de boletería ilegal, relacionada con juegos de azar y rifas, “actividad que vulnera el régimen legal del arbitrio rentístico, pero en especial que afecta el recaudo de aporte a la salud de los cereteanos”.

Con este resultado operativo las autoridades le propinan un golpe contundente a las estructuras que atentan contra el patrimonio económico de personas dedicadas al denominado chance o rifas ilegales, afectando de manera significativa sus fuentes de financiación en el municipio de Cereté.