Los hermanos Yilmar y Ángela Matoza Núñez, nativos y residentes en el municipio de San Antero, Córdoba, fallecieron en la madrugada de este lunes 29 de diciembre en un accidente de tránsito que se registró en el sector de la Y que conduce hacia la zona de playa.

Las circunstancias en las que se registró el fatal accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades que hace pocos minutos finalizaron las labores de inspección de los cadáveres.

En el municipio de San Antero hay consternación y dolor por lo ocurrido. A través de redes sociales la ciudadanía le ha expresado a la familia Matoza Núñez las condolencias en este difícil momento.

