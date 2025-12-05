Durante la noche del 4 al 5 de diciembre, el cielo se iluminó con una superluna que llamó la atención de observadores, fotógrafos y amantes del espacio en todo el planeta.

Su presencia no pasó desapercibida pues esta luna llena se observó hasta un 8% más grande y un 15% más brillante que una luna tradicional, creando postales nocturnas que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

A medida que avanzaba la noche, distintos puntos del mundo compartieron imágenes del fenómeno, desde ciudades iluminadas por su resplandor hasta paisajes naturales donde la superluna robó todo el protagonismo.

Aquí le dejamos fotografías de los usuarios de todo el mundo.

Esta es mi Superluna desde Caguas, Puerto Rico 🇵🇷



¿La viste? ¿Le tomaste fotos?



Quiero verlas aquí 👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/zAaigSPkGk — NelsonAstrofoto (@nelsonastrofoto) December 5, 2025

NOCHE DE SUPERLUNA: LA MÁS "EXTREMA" HASTA 2042

Salí al balcón, a la calle, o a donde sea, para ver este fenómeno esta noche y de paso mandanos tu foto 😁 pic.twitter.com/9t9orVH5cD — Síntesis (@Sintesis_13) December 4, 2025

⚪ Luna Fría – Superluna Llena en Géminis (4 de diciembre) #astrologia #lunallena

La Luna Fría ❄️ del 4 de diciembre es una Superluna excepcional que no volverá a repetirse hasta 2042.

Su energía abre un umbral de claridad, cierre y renacimiento profundo, disponible para… pic.twitter.com/LGmpor4bU8 — Tarot. Astro & Yoga (@TarotAstroYoga) December 3, 2025

🌕 ¿Ya viste la luna esta noche? 🤩



Este 4 de diciembre podrás observar la última superluna de 2025, conocida como la “Luna Fría”, que se apreciará en su máximo esplendor.



A lo largo del tiempo, este fenómeno ha estado acompañado de diversos mitos. Sin embargo, la comunidad… pic.twitter.com/dVh6FZ6bi9 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) December 4, 2025

Superluna sobre París! Hechizo total 💫 pic.twitter.com/ZsKqo2dyK8 — Kasia Wyderko (@Kasienkawy) December 4, 2025