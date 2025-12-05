Durante la noche del 4 al 5 de diciembre, el cielo se iluminó con una superluna que llamó la atención de observadores, fotógrafos y amantes del espacio en todo el planeta.
Su presencia no pasó desapercibida pues esta luna llena se observó hasta un 8% más grande y un 15% más brillante que una luna tradicional, creando postales nocturnas que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.
A medida que avanzaba la noche, distintos puntos del mundo compartieron imágenes del fenómeno, desde ciudades iluminadas por su resplandor hasta paisajes naturales donde la superluna robó todo el protagonismo.
Aquí le dejamos fotografías de los usuarios de todo el mundo.