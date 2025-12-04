Ya empezó la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos y dejó una de las revelaciones más comentadas del reality.

Y es que nada más y nada menos participa Lorenzo Valentino Figueroa, hijo del icónico cantante puertorriqueño Chayanne, de 30 años, como integrante del equipo azul. Su aparición en la arena el pasado 2 de diciembre encendió las redes.

Instagram lo_figueroa Lorenzo Valentino Figueroa, hijo del icónico cantante puertorriqueño Chayanne

A diferencia de su hermana, Isadora Sofía, quien siguió los pasos musicales de la familia, Lorenzo siempre se mantuvo lejos del escenario artístico. Hijo de la venezolana Marilisa Maronesse y nacido en Miami, optó desde joven por construir un camino independiente, sin explotar la fama de sus padres.

Es graduado en Negocios y Finanzas por la Universidad Internacional de Florida en 2021, Lorenzo inició su vida profesional como emprendedor. Desde Miami lanzó junto a un socio una marca de ropa streetwear, una propuesta que fusiona identidad urbana con estilo minimalista.

Practicó baloncesto a nivel universitario y se ha mantenido activo en el ámbito fitness, compartiendo rutinas, entrenamientos y hábitos saludables con sus miles de seguidores en redes sociales.

El anuncio de su participación en la décima temporada de Exatlón Estados Unidos marcó un antes y un después en su vida pública. Sin experiencia previa frente a las cámaras, Lorenzo decidió someterse a uno de los formatos más exigentes de la televisión latina, donde el rendimiento físico, la resistencia mental y el trabajo en equipo son determinantes.

Instagram lo_figueroa Lorenzo Valentino Figueroa junto a su padre Chayanne

Está en el equipo azul y representa para muchos una apuesta arriesgada. “Llegamos a las arenas de Exatlón por primera vez… ¡Vamos, azules! ¡Que empiece el reto!”, escribió en Instagram.